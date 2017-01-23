Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail radyosunun haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 566 yeni konut inşa etme kararı onaylandı.

Bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasından iki gün sonra gerçekleştiğine işaret edilen haberde, söz konusu konutların Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.

"Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay verilecek"

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirtti.

Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etti.