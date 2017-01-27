Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasa taslağını hakkında konuşan Zaharova, "Suriyelilere ne ülkelerindeki krizin çözümünün şartlarını ne de anayasalarını zorla kabul ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

KÜRTLERE ÖZERKLİK

Taslakta Suriye'de özerk bir Kürt bölgesi kurulmasının önerildiği yönündeki haberi de değerlendiren Zaharova, "Biz, özerk Kürt bölgesi kurulmasını önermedik. Bizim yaptığımız, Suriyelilerin karar alması ve aralarında tartışması gereken konuları ortaya koymaktı" ifadelerini kullandı.

'SURİYELİ TARAFLARIN SİLAHLARINI ALIP ANAYASA TASLAĞINI VERMENİN ZAMANI'

Zaharova, "Suriye'de savaşan tarafların eline anayasa taslağını vermenin ve ellerinden otomatik tüfekleri almanın vakti geldi. Şu anda olan biten bu" diye devam etti.

Öte yandan Zaharova, Suriye konusunda Türkiye ve İran'la yaptıkları işbirliğini 'yapıcı ve uzun süreli' olarak gördüklerini belirtti.