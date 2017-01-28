Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'ye son dakika çağrısı İran'dan geldi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın sınır politikasını eleştirdi.



Meksika sınırına duvar örmek ve sığınmacıların ülkeye girişini durdurmak için imzaları atan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Uluslar arasında duvar örmenin zamanı değil" dedi.





'BERLİN DUVARI'NIN YILLAR ÖNCE YIKILDIĞINI UNUTTULAR'



Başkent Tahran'daki bir turizm etkinliğinde konuşan Ruhani, "Berlin Duvarı'nın yıllar önce yıkıldığını unuttular. Uluslar arasında duvarlar varsa bile, bunların hepsi ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.