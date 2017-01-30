Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.

Airbnb'den ABD'ye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama

Yanı sıra Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık kapıların ABD'yi bir araya getirdiğini, kapıları kapatmanınsa ABD'yi daha fazla böleceğini ifade etti. Ülkelerin vatandaşlarının veya mültecilerin ABD'ye girişine yasak getirilmesinin doğru olmağını ve mevcut durumdan etkilenenlerin yanında olunması gerektiğini belirten Chesky, "Airbnb, ABD'ye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacak." ifadelerini kullandı.