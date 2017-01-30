Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump seçim vaatlerinden biri olan Müslümanların girişine belirbi bir süre kısıtlama getirme kararını geldiği gibi imzaladı. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getirdi. Bu kararının ardından birçok kesim tarafından tepki gördü. Hatta kendisine oy verenlerden bile... Bunların arasında Avukat Elizabeth Hall da vardı. Yıllarca kadın ve çocuk hakları için mücadele eden Hall son seçimlerde ise oyunu Donald Trump için kullanmıştu. Son 24 saate JFK Havalimanında yedi Müslüman ülke vatandaşlarına yapılan uygulamaların kabul edilemez olduğunu savundu.



Gözaltına alınan ve ülkeye girişleri engellenen kişiler arasında kadın ve çocuklarında bulunduğunu vurgulayan Hall, “Dün gece olduğu gibi on aylık bir çocuğu alıkoyamazsınız. Şeker hastalığı olan kişilere, hasta insanlara bu tür muameleler yapamazsınız. Trump’a oy verdim. Tüm politikalarına karşı değilim ama göçmenlere ve mültecilere yapılan bu haksızlığa karşıyım. Buna tepki göstermek için buraya geldim” dedi.



DÜNYADAN TEPKİLER



İngiltere’de İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, bir televizyon programında, yasak kaldırılana kadar Trump’ın İngiltere’ye yapacağı resmi ziyarete izin verilmemesi çağrısı yaptı. Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da ABD’ye giriş yasağını “utanç verici ve zalimce” diye nitelendirdi. İngiliz hükümeti de yayımladığı yazılı açıklamada, yasaktan İngiliz vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunulacağını duyurdu. Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, terörizme karşı gerekli kararlı mücadelenin belirli kökene veya inanca sahip insanların genel zan altında bırakılmasını haklı çıkaramayacağına inandığı söyledi. İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter de uygulamanın hukuksuz olduğunu dile getirip ABD’yi uyardı.



TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ



ABD Başkanı Trump'ın çağ dışı 'Müslüman' kararına Türkiye'den ilk tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri; kararın evrensel değerlere, temel insan haklarına aykırı belirtti ve "CHP, mülteci üreten savaş politikalarının karşısında, göçmenlerin ve mültecilerin haklarını savunan milyonların yanındadır" dedi.



"MEDYANIN SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİL"



Başkan Donald Trump ise kendini yine sosyal medyadan savundu. Trump Facebook sayfası üzerinden uzun bir açıklama yaparak daha önce Obama'nın da benzer bir uygulama yaptığını söyledi. Başkan Trump, 'Sıkı kontrol getiren başkanlık yönergesine ilişkin açıklama' başlıklı metinde medyayı suçladı: "Biz yönetim olarak, Amerika'nın hür ve güvenli olmaya devam etmesini sağlamak istiyoruz ama medya bunu bildiği halde söylemiyor. İmzaladığım başkanlık yönergesi, 2011 yılında Başkan Obama'nın imzaladığı ve Iraklı göçmenlere 6 ay vize yasağı getiren kararın bir benzeri. Başkanlık yönergesinde adı geçen yedi ülke daha önce Obama yönetimi tarafından da 'terör kaynağı' olarak gösterilmişti. Doğrsunu söylemek gerekirse, bu medyanın söylediği gibi bir Müslüman yasağı değil."





OBAMA 2.5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ SINIR DIŞI ETTİ



İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 2009-2015 yılları arasında Obama yönetimi 2.5 milyondan fazla kişiyi sınır dışı etti. Bu rakamın önceki yönetimlerle karşılaştırıldığında rekor olduğu ifade ediliyor. Obama yönetiminin geçen yüzyılın başkanlarının toplamından daha fazla kişiyi sınır dışı ettiği belirtiliyor. Önceki Başkan Bush, 2001-2008 yılları arasında yaklaşık 2 milyon göçmeni sınır dışı etmişti. Al Jazeera sunucusu Mehdir Hasan Obama zamanında yapılan sınır dışı edilmeleri ekranlara taşıdı.



STARBUCKS 10 BİN MÜLTECİ İSTİHDAM EDECEK



ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.



Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti. Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı. Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.