Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın imzaladığı karara tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD başta olmak üzere bir çok ülkede tepkilere neden olan karar sonrası Irak'tan da misilleme kararı geldi.

Trump'ın dün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor.

Aynı kararname kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

KARAR PARLAMENTODAN GEÇTİ

ABD Başkanı Trump'ın Iraklı vatandaşların ülkesine girişlerinin yasaklaması kararına karşı Irak Parlamentosu'ndaki Dış İlişkiler Komisyonunun tavsiye yasa tasarısı Irak Parlamentosu tarafından onaylandı. Komisyon tarafından sunulan tavsiyeler şunlar:

1-Amerika Birleşik Devletleri'ne misliyle muamele edilecek.

2-Buna karşı karar almak için Birleşmiş Milletler, Ulusulararası Örgütler, Arap Camiası ve İslami Yardımlaşma Örgütü ile görüşmek.

3-Kararı yeniden gözden geçirmek için Amerikan Kongresi ile görüşmek.

4-Kararı yeniden gözden geçirmek için Amerikan İdaresi ile görüşmek.