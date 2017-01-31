Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa polisi, cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope'ye çalışmadığı halde milletvekili maaşı ödenmesini sağladığının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında Fransa parlamentosuna baskın düzenledi.

Olay hakkında bilgi veren görgü tanıkları, polis baskınının Fillon'un odasına değil parlamentodaki idari ofislere yönelik olduğunu belirtti.

Le Canard Enchaine tarafından ortaya atılan habere göre, merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi Penelope'nin çalışmadığı halde milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş' almasını sağlamıştı. Fillon ise bu sayede 500 bin euro kazanç sağlayan eşinin çalıştığını ve bir karalama kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etmişti.