ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de 16 sivilin katledildiği operasyonda yaralanarak hayatını kaybeden Amerikan askerinin cenazesini karşılamaya gittiği öğrenildi. Uluslararası haber ajansları, Trump'ın ziyaretinin program dahilinde olmadığını vurguladı.
Trump cenazeyi bizzat karşıladı
02.02.2017 - 01:19 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, Yemen'de 16 kadın ve çocuğun katledildiği operasyon sırasında ölen Amerikan askerinin cenazesini karşılamaya gittiği öğrenildi.
Etiketler : donald trump,abd,
443390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443390.aspx
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