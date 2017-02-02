Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Protestoya, Demokrat Partiden Müslüman temsilciler Keith Ellison ve Andre Carson'ın yanı sıra Joe Crowley, Luis Gutierrez ve Pramila Jayapal katıldı. Amerikan Roman Katolik Kilisesinden Simone Campbell ve Washington'da önde gelen hahamlardan Shira Stutman da gösteriye destek verdi. ABD Kongresinin ilk Müslüman üyesi, Minnesota temsilcisi Ellison, Trump'ın vize yasağının "Müslümanlara yönelik olmadığı" yönündeki sözlerine tepki gösterdi. ABD'nin göçmenlerden oluşan bir ülke olduğuna dikkati çeken Ellison, "Diğer birçok grup gibi Müslümanların da bu ülkeye katkı sağlayabileceği çok fazla değerleri var. Müslümanlara yönelik bu uygulama, ülkemizin kurulduğu değerlerle örtüşmemektedir." diye konuştu. Trump'ın, göreve gelişinin ilk haftasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ardından, özellikle cuma ve cumartesi günü çok sayıda kişi havaalanlarında gözaltına alınmıştı.