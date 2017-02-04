Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stuttgart'ın Ludwigsburg ilçesinde toplan bir grup PKK yandaşı, teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

SEYYAR TUVALET HİZMETİ

Alman polisinin özel korumaya aldığı PKK'lılar için seyyar tuvaletin bile hazır edilmesi görüntülere yansıdı.

ALMAN VATANDAŞI TEPKİ GÖSTERDİ

Bir Alman vatandaşı tarafından çekilen görüntüde, 30 kadar PKK'lı için hem atlı hem de özel polislerin görev yapması tepki aldı. Videoyu çeken Alman vatandaşı "Bizim vergilerimizi bunlara mı gidiyor. Mecbur mu polisin bunları koruması" sözleriyle tepkisini dile getirdi..