Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington ile Tahran'ın karşılıklı yaptırım kararları iki ülke arasındaki ipleri daha da gererken, ABD'den İran'a yönelik ağır bir suçlama daha geldi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi. İran ise bugünkü Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Bir Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın düşmanlarının hata yapmaları halinde, tepelerine füze yağdıracaklarını söyledi. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.

İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI

AFP'nin haberine göre, İran bugünkü Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi. Tatbikatın, İran'ın, "tehditlere ve küçük düşürücü yaptırımlara" karşı hazır olduğunu göstermek için düzenlendiği ifade edildi.

BEŞ GÜN SÜRECEK

İran'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerden Semnan'da düzenlenecek tatbikatta, kısa menzilli füzeler deneneceği açıklandı. "Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatının beş gün süreceği duyuruldu.

"TEPELERİNE FÜZE YAĞAR"

Associated Press'in haberine göre, Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Emir Ali Hacızade, İran'ın düşmanlarının yanlış bir adım atmaları halinde, "tepelerine" füze yağdıracaklarını söyledi. General Hacızade, "Eğer düşman çizgiyi aşarsa, füzelerimiz tepelerine iner" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN AĞIR SUÇLAMA

Öte yandan Japonya'da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi.

Yurt dışına gerçekleştirdiği ilk seyahat turu kapsamında Güney Kore ziyaretini tamamlayarak Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçen Mattis, ev sahibi ülkenin hükümet yeklileriyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında İran'ı hedef aldı.

Mattis, "İran söz konusuysa; bu, dünyada terörizmin tek büyük devlet sponsorudur. Görmezden gelmenin faydası yok. Reddetmenin faydası yok" ifadesini kullandı.