Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almıştı. BBC'nin haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, federal mahkemenin verdiği bu karara resmen temyiz başvurusunda bulundu.

Federal Yargıç James Robart tarafından verilen durdurma kararını Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yazılı bir açıklama yaparak eleştirmişti. ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Spicer, açıklamada, “Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var” ifadesine yer vermişti.