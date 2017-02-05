Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), yaptığı yazılı açıklamada, rejim güçlerinin başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Kabun Mahallesi başta olmak üzere, çeşitli bölgelerdeki saldırılarında, son iki günde 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rejim ve destekçilerinin son iki günde ateşkesi 20’den fazla noktada ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılara maruz kalan bölgelerde DEAŞ unsurlarının bulunmadığı vurgulandı. Rejimin ihlalleri, 23-24 Ocak’ta Astana’da ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra da devam etti. Söz konusu tarihten bu yana 30’dan fazla ihlalin yaşandığı bildirildi. Bu arada, Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı’na yönelik dünkü saldırılarında da en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi. 30 Aralık’taki ateşkes sonrası Türkmendağı’nda uzun süredir genel bir sessizlik hâkim iken Esad güçleri, bölgeye komşu olan Cebel Ekrad’ı zaman zaman top atışlarıyla vurmaktaydı. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.