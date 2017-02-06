Ürdün Temyiz Mahkemesi'nin, İrbid kentindeki terör hücresine mensup 5 kişi hakkında verilen idam cezasını onayladığı bildirildi.
"TERÖR VE PATLAYICI İMAL ETMEK"
Ürdün Haber Ajansı PETRA'nın yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Temyiz Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin verdiği idam kararını onayladı. Sanıkların, "Yüzbaşı Raşid ez-Zuyud'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör olaylarını düzenlemek, şahıslara ve kamu malına yönelik terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla patlayıcı madde imal etmekle" suçlandığı belirtildi.
BASKIN YAPAN YÜZBAŞIYI ÖLDÜRMÜŞLERDİ
Devlet Güvenlik Mahkemesi, 28 Aralık'ta 5 kişinin idam edilmesine, 3 kişinin 15'er, 7 kişinin 10'ar, birinin 4 ve 4'ünün 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
İrbid kentinde mart ayı başında güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşının hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.