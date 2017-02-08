Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı ajanslardan gelen son dakika haberlerine göre Somali'de Eş Şebab yine bir saldırı gerçekleştirdi. Kuzey yarı özerk bölgenin başkentinde nadir meydana gelen saldırıyı gerçekleştiren İki militan saldırı sırasında öldürüldü

Somalili bir yetkili, Eş Şebab militanlarının yarı özerk Puntland bölgesinin başkentinde yaptığı saldırıda dört korumayı öldürdükleri esnada öldürüldüklerini bildirdi.



Bari bölgesi valisi Yusuf Mohamed Reuters haber ajansına verdiği demeçte, saldırının, liman kenti Bosasso'da erken saatlerde meydana geldiğini belirtti.



"Üç Eş Şebab militanı, International Village Otel'de bu sabah baskın düzenledi. Savaşta dört koruma ve iki saldırgan öldü" dedi.



Otel, ülkeye gelen yabancılar için oldukça popüler.



"Neyse ki saldırganlar odaya girmedi, kavga karışıklık içinde gerçekleşti" diyen Vali üçüncü militanın kaçtığını ve onu takip ettiklerini bildirdi.



Otelde diğer kalanların ise güvende olduğu bildirildi.