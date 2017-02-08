Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü şahitleri, saldırganların Şebab hareketine mensup olduklarını sandıklarını söyledi. Saldırıda bulunan otelde çoğunlukla devlet adamları ve yurt dışından gelen misafirleri kalıyordu. Saldırganların hangi cihetten geldiği konusunda bir açıklama yapılmadı. Saldırının 23 adayın bulunduğu başkanlık seçiminin yapılacağı gün gerçekleştirilmesine dikkat çekildi.