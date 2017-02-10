Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'in güneyinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Mindanao adasındaki Mabua'nın 10 kilometre kuzey doğusu olan deprem, yerin 15 kilometre altında kaydedildi.



Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi deprem sonrası tsunami uyarısı yapmazken, depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'in Luzon adasında 1990 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.