Güney Kore Yonhap haber ajansı Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Füze denemesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanının görüşmesine denk gelmesine dikkat çekildi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye füze!
12.02.2017 - 03:50 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yonhap haber ajansı Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze fırlattığını duyurdu.
Etiketler : kuzey kore,güney kore,
446289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446289.aspx
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