Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ordusu, Suriye’nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde terör örgütü DEAŞ’a ağır darbeler indiriyor. Harekâtın 175’inci gününde El-Bab’ın merkezinde hâkimiyeti sağlamaya başlayan Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), hem patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor hem de sivillere yönelik tedbirler alıyor.

Aylardır DEAŞ zulmü altında inleyen El-Bab sakinleri, terör örgütünün direnişinin her geçen gün kırılması üzerine kasabayı terk etmeye başladı. DEAŞ teröristlerinin daha önce döşediği mayınlı araziden ölümü göze alan yaklaşık 1000 sivil dün El-Bab’dan kaçmayı başardı. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu siviller, ÖSO’ya ait araçlarla güvenli bölgelere getirildi. Türk askerine teşekkür eden sivillerden bazılarının kurtuluş sevinci ile gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. Gıda yardımı yapan sivillerden hasta ve yaralı olanlar en yakın Türk sağlık birimine ulaştırılıyor. El-Bab’ın merkezindeki patlayıcı düzenekleri yüzünden tahliyelerin yavaş ve kontrollü olarak ilerlediği öğrenildi. Bu arada Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidini bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için başlatılan operasyonlar sürüyor.

26 DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

135 DEAŞ hedefine atış yapılarak teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı. Barınma amaçlı kullanılan 41 bina, bir bombalı araç ve bir komuta kontrol merkezi vuruldu. Topçu atışları, düzenlenen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda 26 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hâle getirildi.