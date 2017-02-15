Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 12-13 Şubat'ta muhaliflerin düzenlediği hazırlık toplantısında Cenevre müzakereleri için başmüzakerecilik görevine seçilen Sabra, ilk açıklamasını AA'ya yaptı.

Sabra, henüz Birleşmiş Milletler'den (BM) kendilerine Cenevre görüşmeleriyle ilgili gündem verilmediğini belirterek, "Daha önce alınan BM kararları gibi, Cenevre'de alınacak kararlar uygulanmazsa, bu görüşmeler de boşa gitmiş olur." dedi.

Muhalefetin görüşmelerdeki müzakere pozisyonunun sağlam olduğunu vurgulayan Sabra, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Suriye halkının korunmasını destekleyen pek çok karar alındı. Ancak uluslararası güçlerin Beşşar Esed rejimine bu konuda baskısı oldukça pasif durumda. Uluslararası toplumdan, özellikle sivilleri koruma konusunda ciddi bir tutum görmedik. BM'nin 2118 ve 2254 sayılı kararlarının uygulanmasına dair hiçbir adım atılmadı ve rejime baskı yapılmadı."

Rusya'nın Esed rejimine siyasi koruma sağladığını belirten Sabra, şunları kaydetti:

"Umarız Rusya, Suriye'deki tek çıkarının rejimi korumak olmadığını anlar. Rusya'nın BM kararlarını görmezden gelmekten vazgeçmesini de bekliyoruz. Rus uçakları, Suriye'de pek çok sivilin canına kıydı. Bu suçlar, neredeyse savaş suçu sayılacak kadar büyük suçlardır. Rusya'nın yeni tutumunu destekliyoruz. Ateşkese uyuyor. Bu rolünün güçlenerek sürmesini bekliyoruz."