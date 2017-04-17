Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Sola kasabasının 122 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Depremin 20,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Can ve mal kaybına neden olmayan depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.