Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan Türkiye'deki referandum sonuçları için ilk değerlendirme geldi. Kremlin sözcüsü Sergey Peskov, referandum sonuçlarının Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu belirterek herkesin çıkan sonuca saygı göstermesi gerektiğini söyledi.