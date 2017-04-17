Rusya'dan Türkiye'deki referandum sonuçları için ilk değerlendirme geldi. Kremlin sözcüsü Sergey Peskov, referandum sonuçlarının Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu belirterek herkesin çıkan sonuca saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Rusya: Herkes Türk halkının kararına saygı duymalı
17.04.2017 - 15:01 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, referandum sonuçlarının Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğu ve herkesin çıkan sonuca saygı göstermesi gerektiği bildirildi.
Etiketler : rusya,
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