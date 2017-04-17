Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya hakkındaki sözlerini dikkate alacağını, asistanının konuyla ilgili ifadeleriyle ilgilenmediğini açıkladı. Lavrov, açıklamasının devamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert McMaster’in “Rusya, Avrupa’da yıkıcı faaliyetler yürütmektedir” sözlerine atıfta bulunarak, “Trump, Rusya Federasyonu ile siyasi ilişkileri pekiştirmek istediğini onayladı. Biz de buna hazırız” dedi. Lavrov, Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği yapılacağına dair ifadelerini hatırlattı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova ziyareti sonrasında Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin iyi olacağını dile getirmişti.