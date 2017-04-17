Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettim. Bugün de aynı şekilde demokrasisini kanıtlayan bu başarısından dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı veya parlamenter sistemde demokrasi yolunda ilerlediğine işaret eden Gannuşi, şunları kaydetti:

"Küçük ya da büyük kararlar Türkiye'de demokratik yollarla alınıyor. Referandum da demokrasinin araçlarından biri. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, istedikleri şekilde referandumda başarılı oldu ve Türk halkının arkalarında olduğunu kanıtladı. Türkiye, cumhurbaşkanlığı veya parlamenter olsun, her sistemde demokratik yolunda ilerliyor. İki sistem de demokrasinin ayrı bir hali."

Referandumda hayır oyu verenler veya Avrupa'dan gelen itirazlara ilişkin ise Gannuşi, "Herkes istediği yorumu yapabilir. Her vatandaşın kendi tercihi vardır. Ancak karar sahibi halk olduğu sürece tüm bunlar demokratik yolların dışına çıkamaz ve burada da kararı veren halktır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Alimler Heyeti ile Karadaği'den Türkiye halkınına tebrik

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada da"Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucu kazanılan başarı ve zaferden ötürü kardeş Türkiye halkına en kalbi duygu ve sevgilerimizle tebriklerimizi arz ederiz. Kardeş Türkiye halkı bu referandumda kendi iradesini en güçlü bir şekilde belirtmiş, tam bir özgürlük ve sorumluluk ile oyunu kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Bizler, düşmanların tuzaklarına karşı koyacak ve planlarını bertaraf edecek medeniyet bilincinin temellerini bünyesinde taşıyan ve çokça gurur duyup iftihar ettiğimiz kardeş Türkiye halkını bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ederiz." denilen açıklamada, Türkiye’nin bu tarihi başarısının başta İslam alemi olarak tüm dünyada liderlik pozisyonunun gelişimine önemli oranda katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki yeni sistemin, Siyonist düşmanın şiddetli saldırısına duçar olmuş abluka altında olan Gazze ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin meselesi ve mazlum toplumlara daha çok destek vermesini ümit ederiz. Yüce Allah’tan, Türkiyeyi düşmanların planlarından korumasını, güvenliğini ve istikrarını daim etmesini ve liderlerini hayırlı tüm işlerde muvaffak kılmasını niyaz ederiz."

Öte yandan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylamasındaki başarısından dolayı Türk halkını tebrik etti.

Karadaği, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk halkını seçiminden dolayı kutluyoruz. Türkiye hükümeti ve halkının başarılı olmasını, bunun İslam ümmeti için hayır getirmesini, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlardan korumasını Allah'tan diliyoruz." ifadelerini kullandı.