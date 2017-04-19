Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya’nın başkenti Viyana'da Avusturya İslam Toplumu (İGGÖ) merkez binasına ırkçı saldırı düzenlendi.

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin kurumun merkezinin bulunduğu binanın dış cephesine "İslamlaşmayı durdurun" ifadesini yazdığını söyledi.

Olgun, Avusturya'da 100 yılı aşkın süredir İslam cemaati olarak var olduklarını belirterek, "Hiçbir zaman İslamlaşma hareketi gibi bir niyetimiz yok. Burada yalnız kendi mensuplarımıza, ülkedeki Müslüman toplumun ihtiyaçlarına yönelik yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Yoksa asla gayrimüslimleri zorla Müslüman yapmıyoruz. Tabii İslam dinine ilgi duyan, bu konuda meraklı kimselere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve kendi bünyelerinde Müslümanlara yönelik saldırıları kayıt altına alan bir merkezin bulunduğunu dile getiren Olgun, "Maalesef son yıllarda camilerimize, başörtülü Müslümanlara ve Müslüman toplumun birçok kesimine yönelik saldırılarda artış gözlemlenmekte. Bu konuda endişeliyiz, bu durumu sıklıkla resmi makamlar ile paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Güvenlik birimleri gereken önlemi almalı"

Olgun, ülkede Müslümanları temsil eden kurumun merkezine yönelik saldırıyla verilmek istenen mesajın, "Siz ne kadar çok olursanız olun, ne kadar caminiz olursa olsun, biz istersek merkezinize kadar gelir, saldırıda bulunuruz. Hiçbir şeyden, hiçbir güçten çekinmeyiz" olduğunu söyledi.

Saldırının ardından güvenlik tedbirlerinin arttırılacağını ifade eden Olgun, telefon, e-posta ve posta yoluyla düzenli sözlü saldırılara maruz kaldıklarını ancak sağduyulu hareket ederek provokasyonlara izin vermediklerini aktardı.

"Sokağa çıkmaktan korkuyoruz"

Olgun, emniyet birimlerinin saldırı sonrası kendilerine gereken desteği vermediğini belirterek, "Avusturya'da Müslümanlara yönelik saldırılara karşı emniyet güçlerinden daha caydırıcı cezalar vermesini bekliyoruz. Ancak ne yazık ki şu ana kadar böyle bir tutum göremedik." dedi.

Ülkede Müslümanlara yönelik saldırıların azalması temennisinde bulunan Olgun, artan saldırılar nedeniyle Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olarak çok daha endişeli olduklarını söyledi.

Olgun, "Bazen sokağa çıkmaktan korkuyoruz. Bilhassa başörtülü kardeşlerimiz bu durumu daha da çok hissediyorlar. Yetkili mercilerin ve özellikle emniyet teşkilatının hem Avusturya hem de Avrupa'nın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılara karşı daha caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.