Belçika polisi ile birlikte yürütülen operasyonun 8 ay önce başladığı belirtilirken, İspanya polisi 12 bölgede arama gerçekleştirdiklerini ifade etti. Barselona’da gerçekleştirilen operasyonda 21 ve 39 yaşları arasında 8 Faslının gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan, İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İspanya’da senenin başından bu yana yapılan 16 ayrı operasyonda terörle bağlantısı bulunan 22 kişinin tutuklandığı belirtildi.
İspanya’da terör operasyonu: 8 gözaltı
25.04.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Barselona şehrinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : ispanya,Barselona,terör,
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