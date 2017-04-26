Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'in aktardığı rapora göre bunun nedenlerinden biri, Suriye ve Irak'ta terörist saflarında savaşan Rus vatandaşlarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların aktif şekilde yürütülüyor olması.

İstatistiki verilerin Rusya'da belgelenen terör suçları sayısının yıldan yıla arttığını gösterdiğini belirtilen raporda, "Son beş yılda terör suçları sayısında gözlenen artış, Rusya'da terör faaliyetlerinin aktifleşmesiyle açıklanamaz. Bu olgu, kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü Rus vatandaşları ve yabancıların Suriye ve Irak topraklarında faaliyet gösteren yasadışı silahlı gruplar ve terör örgütlerine katılım sürecinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların etkinliğinin artmış olmasıyla açıklanabilir" ifadelerine yer verildi.