Suudi koalisyon güçleri, Yemen’in Taiz kentindeki Mawza ve Maqbanah bölgelerinde bulunan Husi muhalif grubuna hava saldırısı düzenledi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hava saldırılarında 9 militan öldürüldü, 16 militan yaralandı.
Suudi koalisyon güçleri Husi mevzilerini vurdu: 9 ölü
28.04.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen’in Taiz kentinde Suudi koalisyon güçleri, Husi muhalif gruplarına düzenlediği hava saldırısında 9 militan öldürülürken, 16 militan yaralandı.
Etiketler : suudi koalisyon,yemen,
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