Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazzeli kadınlar son dönemde özellikle hastaların hayatını tehdit edici boyutlara ulaşan elektrik sıkıntısına çözüm bulunması talebiyle gösteri düzenledi.

"Abluka Karşıtı Kadınlar" adlı grubun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Kompleksi'nin diyaliz bölümü önünde düzenlediği gösteride, "Hastaların abluka altına alınmasına hayır" ve "Hastalar ölüm tehdidi altında" yazılı pankartlar taşındı.

Burada grup adına açıklama yapan İsra Feravane, "Elektrik krizinin devam etmesi, başta sürekli diyalize ihtiyaç duyanlar olmak üzere tüm hastaların hayatını tehdit ediyor ve yaşadıkları sıkıntıları daha da artırıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nin çetin bir abluka aşamasından geçtiğini dile getiren Feravane, hastaların ilaç ve tıbbi ekipman eksikliğinin yanı sıra devam eden elektrik krizi nedeniyle de gerekli tedaviden mahrum kaldığını belirtti. Feravane hastaların İsrail ablukası nedeniyle tedavi olmak için Gazze Şeridi'nin dışına çıkamadıklarını anlattı.

Gazze'de elektrik verilme süresinin diyaliz makinelerini çalıştırmak için yetersiz olduğunu vurgulayan Feravane, insan hakları kuruluşlarına "Gazzeli hastalara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.