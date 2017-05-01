Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, 25 Nisan’da ilk kez Irak’ta Sincar, Suriye’nin kuzey doğusunda Karaçok dağındaki PKK- YPG hedeflerini bombalamasından sonra ABD askerleri Türkiye- Suriye sınırında devriye gezerken, Rus askerlerinin de Fırat Nehrinin batısında bulunan YPG kontrolündeki Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasındaki bazı bölgelerde konuşlandığı iddia edildi.







Hatay ve Kilis arasında Türkiye'ye sınırı bulunan ve YPG'nin işgal ettiği Afrin bölgesine Rus askerlerinin zırhlı araçlar ve ağır silahlarla girdikleri gün içinde gündeme bomba gibi düştü. YPG'liler tarafından sevinçle karşılanan Rus askerleri, burada teröristlerle kol kola poz vermişti.





ANLAŞMA MI VAR?

Beşar Esad rejimi destekçisi Al Masdar haber sitesi, bölgedeki aktivistlerin YPG ile Rusya arasında bir anlaşma bulunduğu iddiasına yer verdi. Habere göre, Suriye'deki Rus komutanlığı ile terör örgütü YPG, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası bir saldırısını engelleme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma iddiasına göre, Rus askerinin bölgedeki varlığıyla Türkiye'nin YPG mevzilerine saldırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.





YENİ ÜS İDDİASI

Terör örgütü YPG kontrolündeki Rojava bölgesinden Türkiye’nin sınır karakollarına yönelik yapılan saldırılar ve Türkiye’nin karşılık vermesinden sonra ABD askerleri, Türkiye-Suriye sınırının Fırat nehrinin batısında kalan kısmında Cuma gününden beri devriye geziyor. ABD askerlerinin bu devriyesi devam ederken, Suriye’deki Kürt internet siteleri, Fırat nehrinin batısında bulunan Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasında Rus askerlerinin konuşlandığını iddia etti. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda Rus askerleri YPG’liler ile birlikte görülürken, Rus medyası, Rus komutanların Afirni bölgesinde yeni askeri üs açmak için YPG’liler ile görüştüklerini iddia etti.





BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR

Sosyal medyada Rus askerleri ile YPG'lilerin ortaklıklarına dair yeni görüntüler paylaşıldı. Fotoğraflarda Rus askerleri, YPG'lilerin mevzilerinden Türkiye'yi gözetlerken görülüyor.





ESAD BAYRAĞI DİKTİLER

Öte yandan, Münbiç ve Tel Abyad'da ABD bayrağı çeken YPG'lilerin, Rus askerlerin gelişinin ardından Afrin'deki bazı tepelere de Esad bayrağı çektikleri görüldü.





