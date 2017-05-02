Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük petrol rafinerisi Port Arthur'un tamamıyla Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'ya devredildiği bildirildi. Port Arthur rafinerisine sahip Motiva Enterprises adlı şirketin yüzde 50 ortağı İngiliz-Hollandalı enerji devi Royal Dutch Shell'den yapılan açıklamada, Motiva firmasının varlıklarının şirketin diğer yüzde 50 ortağı Aramco ile paylaşılmasına yönelik işlemlerin tamamlandığı belirtildi.



Buna göre, günlük ortalama 600 bin varillik ham petrol rafine kapasitesi bulunan ve ABD'nin en büyük petrol rafinerisi olan Port Arthur ile bölgedeki 24 dağıtım terminalinin Suudi Aramco'ya devredildiği kaydedildi. Ayrıca, anlaşma kapsamında, Louisiana eyaletinde bulunan Norco ve Convent rafinerileriyle 11 dağıtım terminalinin Royal Dutch Shell firmasına verildiği ifade edildi. Shell, mart ayında yaptığı açıklamada, Motiva firması ve varlıklarının Aramco'ya 2,2 milyar dolara satılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Uzmanlar, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın, gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla dünyanın en büyük ham petrol, akaryakıt ve petrol ürünleri tüketicisi olan ABD'de rafineri faaliyetlerine odaklandığını vurguluyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, geçen yıl günlük ortalama 1,1 milyon varille Suudi Arabistan, ABD'ye en çok ham petrol ihraç eden ikinci ülke olmuştu. Kanada ise günlük ortalama 3,3 milyon varille ilk sırada yer almıştı.