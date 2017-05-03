Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Malta’da katıldığı AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmî toplantısında AB’li meslektaşlarının “Bizim de hatamız oldu” itirafında bulunduğunu açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “AB, Türkiye ile tekrar iş birliğini geliştirmeyi istediğine dair mesaj verdi” dedi. Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye-AB Zirvesi’nin düzenleneceğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, AHaber’de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği AB mesajlarını değerlendirdi. Türkiye’nin AB ile müzakerelere başladığı süreçten bu yana 18 faslı müzakerelere açtığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Bizden sonra başlayan Karadağ 26 fasıl açtı. Yine bizden sonra başlayan Hırvatistan ise 5-6 sene önce üye oldu” dedi. Çavuşoğlu referandum sürecinde AB ülkeleri ile yaşanan krize dikkati çekerek, “Malta’daki toplantıda AB Dışişleri Bakanları ‘Bizim de hatamız oldu’ itirafında bulundu. AB ülkeleri bizimle tekrar iş birliği istiyor” diye konuştu.

ÜÇLÜ BULUŞMA

Bakan Çavuşoğlu, 25 Mayıs’taki NATO Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Başkanları ile bir araya gelebileceğini ve AB uzmanlarının Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydetti. Türkiye-AB Zirvesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB ülkelerinin liderlerinin katılımı ile yapılmasını isteyen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa’daki seçimlerin buna engel olmayacağını savundu.

AB DE BİR ADIM ATSIN

AB Dışişleri Bakanlarının “Biz de şimdi ne yapalım?” sorusunu sorduğunu da açıklayan Çavuşoğlu kendisinin de “Siz bize bir adım atın. Fasıllardan hepsini açmaya hazırız. Her an açılabilir. Yeter ki siz kararlı olun. Siyasi engelleri kaldırın” cevabını verdiğini anlattı.

YENİ YOL HARİTASI

Türkiye’nin vize serbestisi için yeni bir yol haritası çizdiğini de vurgulayan Bakan Çavuşoğlu “Vize serbestisi için hazırladığımız raporu Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın olurunu aldıktan sonra AB’ye vereceğiz. Bildiğiniz gibi 72 kriterden 5 kriter kaldı. Bunun için ne yapacağımızı belirledik” şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu teklifine AB’den olumsuz bir cevap gelmesi halinde de sözkonusu anlaşmaların yeniden gözden geçirileceğini söyledi.