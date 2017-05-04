Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı mücadele eden muhalif gruplar ortak bildiri yayınlayarak, ülkede terörle mücadele eden asıl gücün kendileri olduğunu vurguladı.

Ahraru’ş Şam, Feylak er-Rahman, Zafer Ordusu ve İslam Ordusu’nun da aralarında olduğu muhalifler gruplar yayınladıkları ortak bildiriyle tepkilerini dile getirdi.

Bildiride, “Bugün baktığımızda, Astana görüşmelerinin başlamasından 5 ay geçmesine rağmen gözle görülür bir netice elde edilemediği açıktır. Ateşkes konusunda hayata geçen bir gelişme de gözlenmedi. Rusya, garantör taraf olarak görevini yerine getirmemiştir.” ifadelerine yer verdi.

Silahlı muhalifler, ateşkes anlaşmasına Türkiye’nin garantör oması nedeniyle imza attıklarını anımsattı.

“İran yargılanmalı”

Muhalifler bildiride, Esed rejimi safında savaşan İran destekli yabancı terör örgütlerinin Suriye’de toplumsal bölünmelere neden olduğunu kaydetti.

Terörü destekleyen İran’ın siyasi çözüm ortaklığı ve garantörlüğünü reddeden muhalif gruplar, “İran işgalci bir düşmandır, Suriye toplumunun kimliğini ve geleceğini kısıtlamaya çalışıyor. Bu nedenle İran'ın Suriye'de işlediği suçlardan yargılanması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

BM kararlarına uyulsun

Muhalifler, zorunlu göçlere son verilmesini, yerlerinden edilenlerin güvenli şekilde evlerine dönmesinin sağlanmasını, kadın ve çocuk tutukluların serbest bırakılması için BM kararlarının uygulanmasını istedi.

Esed rejiminin politikalarının terörü beslediği ve İran destekli yabancı terör örgütlerini ülkeye getirdiğini vurgulayan muhalifler, şunları kaydetti:

“Bizler rejimle hiçbir hedefi vurmak için ortak hareket etmeyeceğiz. Çünkü rejim devlet terörünün en kötüsünü özgürlük ve değişim isteyen Suriye halkını hedef alarak uyguluyor.”