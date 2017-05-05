Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Bakanlığından yapılan açıklamada, Carabobo eyaletindeki gösterilere müdahale eden 38 yaşındaki bir polisin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, başkent Caracas'taki gösterilere katılan 17 yaşındaki bir gencin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Cumhuriyete ve halka karşı silahlanmış grupların" aranmaya başlanması için emir verdi.

"DAHA FAZLA ŞİDDET Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Caracas'ta dün binlerce destekçisine yaptığı yapığı konuşmada halka "Sizler daha fazla şiddet mi istiyorsunuz?" diye soran başkan Maduro şöyle devam etti: "Onlar şiddete çağrı yaparken ben kurucu meclise çağrı yapıyorum. Onlar şiddet yanlısı grupları harekete geçirirken ben halkı egemenliğini kullanmaya, barışın ve birliğin kurucu meclisini seçmek için oy vermeye çağırıyorum."

MUHALEFETE MEYDAN OKUDU

Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) liderlerine "Henry Ramos Allup ve Julio Borges, korkuyor musunuz?" diyerek meydan okuyan Maduro "Kurucu meclise muhalefetin katılıp katılmayacağına halk karar verecek. Ben halka ve zafere güveniyorum" şeklinde konuştu.

ULUSAL SEÇİM KONSEYİ DAĞITILDI

Maduro, kurucu meclisi işaret ederek dün Ulusal Seçim Konseyi'ni (CNE) de dağıttı. Yeni kurucu meclis ile çoğu sağ muhalefet üyelerinden oluşan ulusal meclisin önünün kesilmesi amaçlanıyor.

Maduro'ya göre yeni meclisin oluşturulması ile muhaliflerin ülkeyi tehdit etmesi engelleneceği için ülkedeki siyasi kriz son bulacak. Maduro yeni bir kurucu meclis ve anayasa kararını, anayasanın 'devleti dönüştürmek' amacıyla kurucu meclis toplayabileceğini söyleyen 347. maddesine dayanarak almıştı.

MART AYINDAN BU YANA SÜREN GÖSTERİLERDE YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Son iki ölüm vakasıyla ülkede ikinci ayına giren protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce kişi yaralanırken yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar hükümet karşıtları ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtirken cinayetlerin ve yağmalamaların yaşandığını ifade ediyor.

"MEŞRU HÜKÜMETİ YIKMA ÇABASI"

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ise dün basın mensuplarına gönderdiği mektup aracılığıyla muhalefetin Ulusal Meclis'te çoğunluk elde ettiği günden itibaren Maduro'nun meşru ve anayasal hükümetini devirmeya çalıştığını söyledi.

Venezuela ve Bolivarcı Devrim'e karşı bir savaş ilan edildiğini vurgulayan Reyes, bu savaşın ekonomik, finansal, medyatik, diplomatik ve psikolojik olarak pek çok cepheden yürütüldüğüne dikkat çekti.

MUHALEFET PROTESTOLARINI SÜRDÜRÜYOR

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'taki kararıyla, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta hükümet karşıtları sokaklara dökülmüştü. Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen muhalefet, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.