Akıncı, Rum yönetiminde bir zihniyet değişimine acil ihtiyaç olduğunu belirterek, birlikte yaşamanın yollarının bulunması gerektiğini dile getirdi.
Akıncı: Bu bizim neslin son denemesi
06.05.2017 - 16:18 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yıl geçti. 1968'te başladı Kıbrıs müzakereleri, bir 50 yıl daha bu işi konuşmak niyetinde değiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuşağın son denemesidir" dedi.
Etiketler : mustafa akıncı,
470956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470956.aspx
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