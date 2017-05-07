İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletindeki Zemestanyurt kömür madeninde yaşanan patlamanın ardından en az 35 madencinin hayatını kaybettiği bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestoyla karşılaştı. İşçilerin protestosuyla karşılaşan Ruhani makam aracına binerek bölgeyi terk etti.
 