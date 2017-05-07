İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletindeki Zemestanyurt kömür madeninde yaşanan patlamanın ardından en az 35 madencinin hayatını kaybettiği bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestoyla karşılaştı. İşçilerin protestosuyla karşılaşan Ruhani makam aracına binerek bölgeyi terk etti.
Ruhani neye uğradığını şaşırdı! Anında kovdular
07.05.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde 35 madencinin öldüğü Zemestanyurt kömür madenine gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestoyla karşılandı.
İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletindeki Zemestanyurt kömür madeninde yaşanan patlamanın ardından en az 35 madencinin hayatını kaybettiği bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani protestoyla karşılaştı. İşçilerin protestosuyla karşılaşan Ruhani makam aracına binerek bölgeyi terk etti.
Etiketler : ruhani,iran,
471249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471249.aspx
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