Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk bugün sandık başına gitti. Seçimde, 23 Nisan'daki birinci turda yüzde 24 oy alan En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ile yüzde 21 oy alan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) adayı Marine Le Pen yarıştı. Macron, ilk sonuçlara göre Fransa'nın 8. cumhurbaşkanı oldu.

ZAFER MACRON'UN

Fransa'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı oldu. Kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden ve kurduğu hareketle bir yıl kadar kısa bir sürede cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna kalmayı başaran Macron, Le Pen'e karşı zaferi kazandı.

Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı ve Yürüyüş Hareketi Lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron iki adayın yarışacağı seçim öncesi kamuoyu anketlerinde önde görünüyordu.

KATILIM ORANI YÜZDE 28,33

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle bazı bölgelerde 07.00, bazılarında ise 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 28,23'ü sandığa gitti. Bu oran 11 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda aynı saatler itibarıyla yüzde 28,54 idi.

FEMENDEN LE PEN PROTESTOSU

Feminist aktivist grup Femen üyesi 5 kadın, Henin-Beaumont'daki oy kullanma merkezinin karşısında aşırı sağcı Marine Le Pen'i protesto eden pankart açtı.

Polisin müdahalesiyle son bulan gösteride, bir aktivistin gözaltına alındığı, diğerlerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Eylemin ardından seçim merkezine gelen Le Pen oyunu kullandı.

Diğer taraftan, seçimde Le Pen'e karşı yarışan Emmanuel Macron da oyunu Le Touquet'deki seçim merkezinde eşi Brigitte Marie-Claude Macron ile kullandı.

Olağanüstü hal altında gerçekleşen seçimlerde yaklaşık 67 bin oy kullanma merkezinde 50 bin'e yakın polis, jandarma ve asker görev yapıyor.

Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmen saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecek.