Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, resmi olmayan sonuçlara göre Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Emmanuel Macron’u tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tusk, “Macron’un başarısı özgürlük, eşitlik, birlik ve beraberliğin yalan haberlerin zorbalığına karşı bir zaferdir” ifadelerini kullandı.