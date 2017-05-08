Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa İslam Konseyi Başkanı Anouar Kbibech, sosyal medya hesabından "İslam Konseyi olarak Emmanuel Macron'u seçildiği için tebrik ediyoruz. Macron'un seçilmesi Fransa'ya kardeşlik ve dayanışma içerisinde bir gelecek sunuyor." mesajını paylaştı.

Paris Camisi'nin Yöneticisi Dalil Boubakeur da caminin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Macron'u tebrik ettiğini belirtti. Seçim sonucunun, bütün dinlerin mensuplarıyla birlik içerisindeki Fransa'yı bölmeye çalışanlara karşı bir cevap niteliği taşıdığını ifade eden Boubakeur, Macron'un ülkedeki Müslümanlar için de bir umut olduğunu vurguladı.

Lyon Camisi'nin Yöneticisi Kamal Kabtane de Macron'a tebriğini ve başarı dileklerini yazılı açıklamayla iletti. Fransız seçmenlerin Macron'u tercih ederek aşırı sağcı ve dışlayıcı söylemlerin tehlikeli boyutunu anladıklarını gösterdiğini aktaran Kabtane, Fransız vatandaşı olan Müslümanların da Macron'a verdikleri oylarla bu zafere ortak olduğunu bildirdi. Kabtane, yeni cumhurbaşkanın dini ve kökeni ne olursa olsun Fransa'da yaşayan herkesi birleştiren bir siyaset izlemesini umduğuna işaret etti.

Fransa'daki Müslümanlar Derneği Başkanı Amar Lasfar ise yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminde galibin Macron olmasından memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek sosyal barış, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik değerlerini refah içinde tesis edecek bir cumhurbaşkanlığı olmasını temenni etti.