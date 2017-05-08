Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamboçya'da koruma altındaki ağaçların milyonlarca dolar rüşvetle yasadışı yollardan kesilerek Vietnam'a gönderildiği ortaya çıktı.

Merkezi Londra'da bulunan Çevre Soruşturma Ajansının (EIA) yayımladığı raporda, Kamboçya'da yasadışı ağaç kesiminin, Kasım 2016- Mart 2017 döneminde "daha önce görülmemiş boyuta" ulaştığı belirtildi.

Kamboçyalı yetkililerin koruma statüsüne ve kereste ihracatı yasağına uymadığı, milyonlarca dolar rüşvet alarak ağaçların kesimine göz yumduğu vurgulanan raporda, Kamboçya ulusal parklarında, iki kamu koruma alanında ve Vietnam sınırında Ratanakiri kentinde yasadışı kesilen ağaçların Vietnam'a gönderildiği kaydedildi.

Raporu hazırlayan araştırmacılara göre, ülkede en az 300 bin metre küp odun yasa dışı yollardan elde ediliyor. Bunların Vietnam'a gönderildiği tahmin ediliyor.

Koruma altındaki bu alanlara Birleşmiş Milletler (BM) tarafından fon sağlanıyor.