Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Plana göre, Tillerson ve Lavrov, 10 Mayıs Çarşamba günü başkent Washington'da bir araya gelecek.

Ukrayna ve Suriye konularının ele alınacağı görüşmede, Ukrayna'daki şiddet olaylarının durdurulmasının müzakere edileceği belirtildi.

Suriye konusunda ise Tillerson'ın, bu ülkedeki şiddet olaylarının azalması, Suriye halkına insani yardımların ulaştırılması ve iç savaşın siyasi yollarla çözüme kavuşturulması konularını gündeme getireceği kaydedildi.