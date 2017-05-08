Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan haber ajansı ANSA'nın Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) temsilcisi Flavio Di Giacomo’ya dayandırdığı habere göre, Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu. Libya açıklarında batan botu balıkçılar ve sahil güvenlik yetkilileri fark etti. Ekipler bottan yedi göçmeni kurtarabildi.

113 KİŞİ KAYIP

Kurtarılan göçmenler İtalya’ya getirildi. Burada verilen ifadelere göre, batan botta dokuzu çocuk 30’u kadın 120 kişi bulunuyordu.

BAŞKA BOTTA 80 KİŞİ BOĞULDU

Dün gece batan bir başka botta 80 göçmen boğulmuştu.

HAFTA SONU BİLANÇO 200'DEN FAZLA

Yalnızca hafta sonu Akdeniz'de boğulan göçmenlerin sayısı 200'den fazla.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri ve diğer gönüllülerin geçen hafta Perşembe gününden bu yana kurtardığı göçmenler ise yaklaşık 7 bin 500.

IOM, nisan sonunda yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 4 ayında Avrupa’ya geçme hayaliyle Akdeniz’e açılan 1089 göçmen hayata gözlerini yumdu.