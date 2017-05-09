Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tansu Sarıtaylı PARİS İHA - Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamının sayıldığını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez politikalardan yana olan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 66,06’sını alarak, aşırı sağcı Marine Le Pen’i (yüzde 33,94) geride bıraktı ve cumhurbaşkanlığı yarışını kazandı. Resmî sonuçların 10 Mayıs’ta Fransa Anayasa Konseyi tarafından açıklanmasının ardından Macron’un 14 Mayıs’a kadar görevi devralması bekleniyor.



BİRLİK VURGUSU

Macron, seçimi kazandığı belli olmasının ardından Louvre’da zafer mitingi yaptı. Mitinge Avrupa Birliği marşı eşliğinde gelen Macron, Fransa’yı yeniden birleştireceğini belirterek, “Bizi bölen şeylere karşı mücadele edeceğim” dedi. Fransa tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayan Macron, bundan sonra da Fransa ve Avrupa’yı savunmaya devam edeceğini kaydetti. Rakibi Le Pen’e oy verenlere de saygı duyduğunu, önümüzdeki beş yıl boyunca aşırılığa oy vermeye gerek olmadığını onlara göstereceğini kaydededen Macron, “Bu gece Fransa kazandı” dedi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) başlatmasının ardından Le Pen de ülkesinin birlikten çıkmasını (Frexit) savunuyordu. Seçimleri AB yanlısı Macron’un kazanması ise AB’de sevinçle karşılandı. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere bütün Avrupalı liderler Macron’u tebrik etti.



LE PEN PES ETMİYOR

Bu arada Marine Le Pen, gözünü haziran ayı ortalarına yapılacak parlamento seçimlerine dikti. Genel seçimler öncesi parti içinde büyük bir “dönüşüme” gideceklerini açıklayan ırkçı lider, başta partinin adı olmak üzere önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Le Pen “Bütün vatanseverleri bize katılmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Fransa’nın size her zamankinden fazla ihtiyacı olacak” dedi. Aldığı 11 milyonluk oyun, Ulusal Cephe’yi “yeni cumhurbaşkanının planlarına karşı en büyük muhalif güç yaptığını” söyleyen Le Pen, Macron’u arayarak ülkenin problemleriyle mücadelede “başarı” dilediğini de belirtti.