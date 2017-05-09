Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan belgede Hamas, “Savaş değil, barış istiyoruz. İsrail devletini tanımıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. İsrail hükümeti söz konusu belgenin, Hamas’ın daha ‘ılımlı’ olduğu yönünde ‘dünyayı kandırmayı’ amaçladığını söylemişti. Sosyal medyada dün yayınlanan 97 saniyelik videoda Netanyahu, “Yeni Hamas belgesi İsrail’in var olma hakkının olmadığını söylüyor. Toprağımızın her bir karesinin Filistinlilere ait olduğunu söylüyor. İsrail’in yok edilmesi dışında kabul edilebilir bir seçeneğin olmadığını söylüyor. Kendi devletlerini, bizim devletimizi yok etmek için kullanmak istiyor” dedi. Videonun sonunda ise Netanyahu, “Peki, bu nefret dolu belge nereye ait?” diye sorarak, belgeyi buruşturup çöpe atıyor ve “Buraya ait” diyor.