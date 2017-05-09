Çığ, Fransa’nın güneydoğusundaki Bonneval-sur-Arc bölgesinde, İtalyan sınırına yakın bir yerde meydana geldi. Çığ altında kalan 3 kayakçı hayatını kaybetti. Çığ düşmesinin hemen ardından arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.
Fransa’da çığ düştü : 3 ölü
09.05.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız Alplerinde 3 kayakçı çığın altında kalarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Fransa,çığ,dünya haberleri,
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