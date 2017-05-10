Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 yıldır 12 bin militana aylık en az 150 dolar maaş ödeyen Pentagon sadece 120 milyon dolardan fazla aylık ücret dağıttı. Komutan düzeyindeki teröristlere ödenen aylık maaş ise 350 doları buldu.

Sayısı net olmasa da Suriye’de direkt olarak PKK/PYD çatısı altında savaşan 12 bin kadar militan bulunuyor.

ABD’NİN PARALI TERÖRİSTLERİ

Bu teröristlerin komutan düzeyinde olanlarına aylık 350 dolar diğer teröristlere ise 150 ila 250 dolar arasında maaş ödeniyor. Pentagon tarafından desteklenen PKK’ya 3 yılda ortalama 120 milyon doların üzerinde aylık maaş ödemesi yapıldı. ABD’nin verdiği destek sadece maaş olarak şekillenmiyor. Sadece son aylardaki Rakka Operasyonu hazırlıkları kapsamında bir militan için 7 bin doların üzerinde yatırım yapan ABD, iki ayda sadece silah ve üniforma bedeli olarak 76 milyon dolar harcadı. Bu rakama teçhizat ve mühimmat dahil değil. Suriye’de, ABD Özel Kuvvetlere mensup 900 asker, “Uzman” sıfatıyla teröristleri eğitiyor. (Yeni Şafak)