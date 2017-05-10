Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilise aşçısı 57 yaşındaki Naima El Omar, oy kullanmaya gittiği sandığın başkanınca başörtüsünü çıkartmaya zorlandığını ifade ederek, şikayetçi olduğunu açıkladı. Birinci turda böyle bir uygulamaya mecbur bırakılmadığını ifade eden kadın salı günü şikayette bulunduğunu belirtti.

Alınan bilgilere göre sandık başkanının belediyede güvenlik ve polis sorumlularından olduğu ve kentin Belediye Başkanının 1995’ten beri aşırı sağcı Jacques Bompard olduğu öğrenildi.

Fransa’nın güneyinde bulunan Orange kentinde yaşanan kadın, olaydan etkilendiğini söyleyip "Oradan çıktıktan sonra ağladım" açıklamasını yaptı.