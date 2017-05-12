Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'te yer alan habere göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 14-15 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak olan Putin ve Erdoğan'ın burada kısaca görüşebileceğini belirtti.

"SON DÖNEMDE YOĞUN BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VAR"

Putin ve Erdoğan'ın çok kısa süre önce bir araya geldiğini ve telefondan da görüştüğünü anımsatan Uşakov, son dönemde iki lider arasında yoğun bir görüş alışverişinin olduğunun da altını çizdi.

İLK YARIDA 3 GÖRÜŞME

Söz konusu görüşme gerçekleşirse; iki liderin 2017 ilk yarısındaki 3. görüşmesi gerçekleşmiş olacak.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, son olarak 3 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişti. 3 saat süren görüşme, dünya basınında da çok konuşulmuştu.

GÜNDEME DOMATES DAMGA VURMUŞTU

Son görüşmeleri üzerinden henüz 10 gün kadar önce gerçekleşen görüşmede mevkidaşlar, iki ülke arasındaki, ticaretteki tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Ancak domates bunun dışında kaldı. Böylece domates görüşmeye damga vuran konu başlığı oldu. Vize konusunda da bazı kolaylıklar sağlanacağı mutabakatına varan Erdoğan ve Putin, S-400 füze savunma sistemi sevkiyatını da değinmişlerdi.