Görüntülerin adresi Tayland. Telefonla konuşarak dört şeritli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın, metrelerce ileriye savrularak başka bir otomobilin üzerine düştü. Kaza anı görüntülere de anbean yansıdı.
Metrelerce ileriye savruldu!
12.05.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aracın çarptığı kadın metrelerce ileriye savruldu.
Etiketler : Tayland,trafik kazası,
472869 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/472869.aspx
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