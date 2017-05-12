Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerin adresi Tayland. Telefonla konuşarak dört şeritli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın, metrelerce ileriye savrularak başka bir otomobilin üzerine düştü. Kaza anı görüntülere de anbean yansıdı.