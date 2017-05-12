Yunanistan’da kaybolan genç Marios Papageorgiou’nun ailesinden bir kişi Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, adaletin ağır işlediğine ilişkin canlı yayında röportaj verirken havaya aniden ateş etmeye başladı. Olay anı canlı olarak da yayınlandı.
Canlı yayında havaya ateş etti
12.05.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, kayıp bir gencin yakını, canlı yayında konuştuğu sırada havaya ateş etti.
Etiketler : yunanistan,ateş,
472873 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/472873.aspx
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