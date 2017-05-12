Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da kaybolan genç Marios Papageorgiou’nun ailesinden bir kişi Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, adaletin ağır işlediğine ilişkin canlı yayında röportaj verirken havaya aniden ateş etmeye başladı. Olay anı canlı olarak da yayınlandı.