Yunanistan’da kaybolan genç Marios Papageorgiou’nun ailesinden bir kişi Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, adaletin ağır işlediğine ilişkin canlı yayında röportaj verirken havaya aniden ateş etmeye başladı. Olay anı canlı olarak da yayınlandı.